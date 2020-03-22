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В Італії від коронавірусу вилікували 95-річну жінку: вона заразилась однією з перших

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95-річна італійка вилікувалась від коронавірусу / Gazzettadimodena

В італійському місті Модена медикам вдалося вилікувати 95-річну місцеву жительку Фанану Альму Клару Корсіні від коронавірусу Covid-19. Лікарі боролися за її життя з 5 березня.

Жінку вже виписали з лікарні, а сама пенсіонерка дуже задоволена одуженням. Про це повідомляє Gazzettadimodena.

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Так, так, зі мною все гаразд. Вони добре за мною доглядали, а тепер відправляють мене додому,
– сказала вона.

Жінка стала найстаршою пацієнткою, яку вдалося вилікувати від коронавірусу в Італії. Вона також стала першою пацієнткою, виписаною з лікарні після коронавірусної інфекції в провінції Модена.

За пенсіонеркою доглядали: фахівець з інфекційних захворювань Сінтія Каппі, реаніматолог Марія Крістіна Фонтана і терапевт Алессандра Марраццо. Ними керував глава відділення лікар Джорджіо Сіоні.

Що відомо про поширення коронавірусу в Італії

  • Ситуація з коронавірусом в Італії турбує увесь світ. У країні найбільша кількість смертей через хворобу у світі, а в лікарнях вже не вистачає ліжок та необхідних медичних засобів.
  • Станом на 21 березня, в Італії на коронавірус захворіло понад 53 578 людей, 4 825 з яких померло. Натомість одужали 6 072 людини. Для порівняння, на території материкового Китаю вже три дні поспіль не фіксували нових випадків зараження коронавірусом, й з 81 304 хворих одужали вже 71 857 людей.
  • Щонайменше 2629 медичних працівників заразились коронавірусом, 13 з яких померли. Згідно з підрахунками, кількість хворих на коронавірус медиків в Італії складає 8,3% від загальної кількості випадків в країні.
  • В італійському місті Бергамо тіла померлих від коронавірусу доводиться перевозити з міста. Місцевий крематорій просто не може впоратися з такою великою кількістю тіл.
  • Жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.
  • В Італії від коронавірусу померли вже 3 українки.

коронавірус
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Автор: Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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