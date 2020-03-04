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В Італії закривають всі школи та університети через коронавірус

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В Італії закривають всі школи та університети через коронавірус / Getty Images

Італія планує закрити всі школи та університети країни до середини березня через спалах коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє агентство Ansa. До сьогодні були закриті школи лише у районах, в яких зафіксовано найбільше випадків захворювання коронавірусом – на півночі Італії.

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Деякі навчальні заклади закриють вже від завтра, 5 березня, а інші – з понеділка, 9 березня. 

Загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 у країні перейшла поділку 2 тисяч осіб, зафіксовано понад 80 летальних випадків. 

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус Covid-19 Школа Освіта за кордоном Вища освіта Освіта Лікування
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