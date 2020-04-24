В Італії збудник коронавірусу виявили в очах хворої пацієнтки

У італійської пацієнтки з COVID-19 збудник коронавірусу SARS-CoV-2 виявили в очах. Зазначається, що хвора мала кон'юнктивіт, внаслідок чого лікарі вирішили взяти мазок з очей.

Збудник інфекції в очах зберігався до 30 днів після встановлення діагнозу, повідомляє Annals of Internal Medicine.

До теми Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка

62 річна жінка прилетіла з китайського Уханя в Італію 23 січня, а 28 числа у неї з'явилися незначні симптоми хвороби: слабкий кашель, біль у горлі, запалення слизової оболонки носа та двосторонній кон'юнктивіт.

Жінку госпіталізували на наступний день та одразу зробили тест на коронавірус. Лише через 4 дні після встановлення діагнозу у жінки з'явилися лихоманка, нудота і блювота.

Через три дні після госпіталізації у пацієнтки взяли мазок з очей, й після аналізу у них також виявили збудник SARS-CoV-2. Подальші очні проби, які збирали майже щоденно, виявляли збудник коронавірусу до 21 дня. Після цього концентрація інфекції в очах знизилася, а потім знову зросла на 27 день.

При цьому дослідники уточнили, що кон'юнктивіт почав проходити на 15 день й остаточно зник на 20.

Ми виявили, що очі пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2, можуть містити інфекційний вірус і, отже, можуть бути потенційним джерелом інфекції. Ці результати підкреслюють важливість заходів контролю, таких як уникнення дотику до носа, рота і очей і часте миття рук,

– йдеться у дослідженні.

Відтак, фахівці вважають, що очі також можуть бути джерелом вірусу, через що офтальмологам потрібно бути обережними під час обстеження.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.