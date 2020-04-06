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В Італії жінка одужала від коронавірусу і стала найстаршою людиною, яка поборола хворобу

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104-річна жінка одужала від коронавірусу / viagginews.com

В Італії від COVID-19 вилікувалася 104-річна жінка, яка стала найстаршою людиною у світі, що подолала хворобу.

Жінку звуть Ада Зануссо, вона народилася у 1916 році. Останні роки Ада мешкала у будинку для літніх людей у місті Б'єлла на півночі Італії, пише La Repubblica.

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Жінка себе погано відчула 17 березня – у неї була висока температура, проблеми з диханням. Пізніше тест підтвердив, що у неї коронавірус.

Її син Джамп'єро сказав, що підозрював, що його мама була хвора на COVID-19 через велику кількість випадків захворювання в її будинку. Там від коронавірусу померли 20 осіб.

Вона вже встає з ліжка і сідає на стілець. Вона анітрохи не втратила своєї ясності розуму. Її відновлення – велика радість і нагорода для всіх тих, хто дбав про неї в ці важкі дні,
– розповідає один з лікарів.


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Профілактика захворювань Новини Здоров'я Лікування
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