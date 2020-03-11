В Італії жінка змушена жити з тілом чоловіка, який помер від коронавірусу

В Італії чоловік помер вдома від коронавірусу, а його жінка не може покинути будинок. Тіло також не можуть забрати через карантин.

Італійська жінка не змогла покинути свою домівку, де знаходився тіло її чоловіка, через карантинні обмеження. Про це заявив міський голова Боргето-Санто-Спіріто Джанкарло Канепа, передає CNN.

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"Чоловік, який раніше отримав позитивний результат тесту на коронавірус, помер у понеділок о 2 годині ранку за місцевим часом", – повідомили в ЗМІ.

Такі обмеження ввели згідно з карантинним протоколом. Тому ніхто не міг підходити до тіла. Канепа додав, що чоловік відмовився від госпіталізації, що й призвело до такої ситуації.

"Зараз найважливіше – думати про цю леді, що залишилась наодинці з тілом свого чоловіка. Ніхто не може підійти близько, щоб допомогти їй і втішити її. Сподіваємось, це швидко вирішиться. Наші думки з нею і про те, що вона переживає", – сказала сусідка вдови.

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Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 119 тисяч людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 66 тисяч людей.

Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей.

У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.

Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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