В Івано-Франківській області у поліцейського підтвердили коронавірус, його колег перевіряють

В Івано-Франківській області на коронавірус захворів правоохоронець. Тепер близько 20 його колег, з якими контактував хворий, пройдуть експрес-тестування на наявність інфекції.

Про це повідомив головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук під час брифінгу.

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За словами санітарного лікаря, хворий перебуває у лікарні, стан його здоров'я середнього ступеня важкості. Епідеміологи встановили коло контактних осіб.

Проводиться дезінфекція приміщень, де він перебував, контактні особи вже на самоізоляції,

– додав Руслан Савчук.

Також відомо, про правоохоронницю, яка була в одній групі з інфікованим і брала участь в екстреній допомозі, щоб госпіталізувати перших інфікованих в області. Наразі вона також перебуває на самоізоляції, на щастя, у неї негативний результат дослідження на коронавірус.

Керівник поліції Прикарпаття Володимир Голубош зазначив, що близько 20 колег поліцейського, у якого виявили коронавірус, пройдуть експрес-тести на Covid-19.

Загалом в області підтвердили 16 випадків коронавірусу, 2 летальні. З хворими контактували 84 людини — усі вони зараз перебувають на ізоляції й під повним медичним спостереженням.

Чому важливий карантин / Інфографіка 24 каналу

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