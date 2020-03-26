В Івано-Франківській області у поліцейського підтвердили коронавірус, його колег перевіряють
В Івано-Франківській області на коронавірус захворів правоохоронець. Тепер близько 20 його колег, з якими контактував хворий, пройдуть експрес-тестування на наявність інфекції.
Про це повідомив головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук під час брифінгу.
Читайте також: У Запоріжжі вже 8 людей захворіли на коронавірус: деталі
За словами санітарного лікаря, хворий перебуває у лікарні, стан його здоров'я середнього ступеня важкості. Епідеміологи встановили коло контактних осіб.
Проводиться дезінфекція приміщень, де він перебував, контактні особи вже на самоізоляції,
– додав Руслан Савчук.
Також відомо, про правоохоронницю, яка була в одній групі з інфікованим і брала участь в екстреній допомозі, щоб госпіталізувати перших інфікованих в області. Наразі вона також перебуває на самоізоляції, на щастя, у неї негативний результат дослідження на коронавірус.
Керівник поліції Прикарпаття Володимир Голубош зазначив, що близько 20 колег поліцейського, у якого виявили коронавірус, пройдуть експрес-тести на Covid-19.
Загалом в області підтвердили 16 випадків коронавірусу, 2 летальні. З хворими контактували 84 людини — усі вони зараз перебувають на ізоляції й під повним медичним спостереженням.
Чому важливий карантин / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.