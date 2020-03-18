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В Івано-Франківську померла жінка з підозрою на коронавірус

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В Івано-Франківську померла жінка з підозрою на коронавірус / Unsplash

56-річна жінка померла в інфекційній лікарні в Івано-Франківську 17 березня. У неї лабораторно підтверджено грип типу А, але аналізи на коронавірус наразі перевіряють в Києві.

Про це повідомив в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

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"Вчора в обласній інфекційній лікарні померла хвора, 56 років, мешканка Івано-Франківська... Поставили діагноз – грип А, ускладнений вірусно-бактеріальною пневмонією з важким перебігом. Всі зразки на дослідженні, чи був у хворої коронавірус. Наразі немає підтвердження, чи ця смерть настала від коронавірусу, перевірка триває", – сказав Федорів. 

Федорів зазначив, що жінка захворіла 13 березня. У неї була підвищена температура і сухий кашель.

15 березня вона звернулася до сімейного лікаря, але від запропонованої госпіталізації відмовилася. 16 березня в неї почалася задишка і її доставили швидкої в інфекційну лікарню, де пацієнтку під'єднали до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легенів).

Станом на 18 березня в Україні підтверджено 14 позитивних результатів на коронавірус Covid-19. У Чернівецькій області 10 хворих, в Житомирській – 1, у Київській області – 1 та в Києві – 2 підтверджених випадки.

Серед них, на жаль, – 2 летальних. Померла 71-річна жінка з Житомирщини, яка приїхала нещодавно з Польщі, та 33-річна жителька Буковини.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини України Коронавірус в Україні Здоров'я Здорове життя
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