24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Коронавірус в Івано-Франківську: померла ще одна жінка

- Читать новость на русском
В Івано-Франківську експрес-тести показали 10 випадків зараження на коронавірус: їх мають підтвердити лабораторно / Getty Images

В Івано-франківську від коронавірусу померла ще одна пацієнтка. Відтак, тепер число померлих в області досягло 7.

Про це розповів під час брифінгу розповів заступник директора департаменту охорони здоров'я Володимир Чемний.

До теми У Франківську в пологовому померла породілля – у неї підтвердили коронавірус

Що стосується пацієнтки, яка померла вчора в Калузькому районі. Це жінка 72 років. Вона мала супутні патології, і враховуючи супутні патології та вік у неї тотальна зливна вірусна бактеріальна пневмонія. На жаль, наступила легенева недостатність, і хвора померла,
– розповів Чемний.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську в пологовому від коронавірусу померла породілля. Згодом коронавірус виявили у ще однієї вагітної. У зв'язку з цим, у міському клінічному перинатальному центрі вирішили протестувати усіх вагітних жінок та медперсонал.

Зверніть увагу! На Прикарпатті лабораторно підтверджено 116 випадків захворювання на коронавірус. Загалом в Україні зафіксовано щонайменше 1319 людей заразилися коронавірусом і 38 людей померли від COVID-19.

коронавірус
Як захистити себе від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Анастасія Кушпіт, Андрій Шляхтін
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Лікування Новини Івано-Франківська
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 15:44 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Лікування 116845
сьогодні , 12:30 COVID-19 у Києві: захворіли вже 267 людей
Здорове життя 10219
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 5 квітня: перші жертви у Львові та Чернігові, спад епідемії в Австрії
Новини України 37461
сьогодні , 10:40 Коронавірус в Росії: майже 1000 нових випадків за добу
Лікування 159962
сьогодні , 15:14 Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла до 21 особи
Лікування 18950
сьогодні , 07:30 Італійський доброволець: Україна – це щось чисте, справжнє. Це – істинна Європа
Новини України 24556
сьогодні , 06:41 Карантин в Україні посилили: що нового
Новини України 32920
сьогодні , 14:14 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
Food and Drinks 91480
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
5 квітня 13:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза
5 квітня 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
3 квітня 18:59 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт
2 квітня 18:10 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин
Залиште відгук