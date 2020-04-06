Коронавірус в Івано-Франківську: померла ще одна жінка

В Івано-франківську від коронавірусу померла ще одна пацієнтка. Відтак, тепер число померлих в області досягло 7.

Про це розповів під час брифінгу розповів заступник директора департаменту охорони здоров'я Володимир Чемний.

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Що стосується пацієнтки, яка померла вчора в Калузькому районі. Це жінка 72 років. Вона мала супутні патології, і враховуючи супутні патології та вік у неї тотальна зливна вірусна бактеріальна пневмонія. На жаль, наступила легенева недостатність, і хвора померла,

– розповів Чемний.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську в пологовому від коронавірусу померла породілля. Згодом коронавірус виявили у ще однієї вагітної. У зв'язку з цим, у міському клінічному перинатальному центрі вирішили протестувати усіх вагітних жінок та медперсонал.

Зверніть увагу! На Прикарпатті лабораторно підтверджено 116 випадків захворювання на коронавірус. Загалом в Україні зафіксовано щонайменше 1319 людей заразилися коронавірусом і 38 людей померли від COVID-19.



Як захистити себе від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу