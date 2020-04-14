В Івано-Франківську захворіли 430 медпрацівників: у місті не вистачає персоналу в лікарнях

В Івано-Франківську на лікарняних перебувають 430 медпрацівників, що створює дефіцит персоналу в лікарнях. Не усі працівники мають коронавірус.

Про це на засіданні виконавчого комітету міськради сказала начальник управління охорони здоров’я Марія Бойко, пише Укрінформ.

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За словами Бойко, на сьогодні на лікарняних перебувають 430 медичних працівників, серед хворих медиків – 124 працівники з Центру первинної медичної і консультаційно-діагностичної допомоги, а 306 осіб – медики інших лікарень.

У джерелі зазначили, що не всі медики мають підтверджений коронавірус. Усі працівники перебувають на лікуванні в медзакладах.

Нам дуже потрібні медпрацівники у наші лікарні. Ті, що працюють, вже дуже виснажені. Дуже потрібні медсестри і санітарки. Ми готові брати за угодою людей, які зголосяться,

– заявив мер міста Руслан Марцінків.

Додамо, що в області лабораторно підтвердили 332 випадків зараження коронавірусом.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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