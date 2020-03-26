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В Івано-Франківській області від коронавірусу померла третя людина

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В Івано-Франківській області 26 березня підтвердили 8 нових випадків захворювання на коронавірус / wbur.org

В Івано-Франківській області 26 березня підтвердили 8 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема захворювання лише зараз підтвердили у жінки, яка померла 24 березня.

Померла жінка була мешканкою Надвірнянського району, повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

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Станом на 26 березня в Івано-Франківській області вже підтверджено 24 випадки захворювання на коронавірус.

Область лідирує в Україні за кількістю жертв епідемії – від коронавірусу на Прикарпатті померли троє людей, а загалом по Україні – 6.

Серед 8 випадків захворювання, підтверджених 26 березня, один випадок – у чоловіка покійної місцевої мешканки. Крім того, за добу в область надійшли 9 негативних результатів тестів на коронавірус.

Що відомо про коронавірус в Україні?За даними МОЗ, станом на вечір 26 березня в Україні підтверджено 196 випадків захворювання на коронавірус. Тепер уже 6 людей померли, і лише 1 людина вилікувалася.

Цікаво, що того ж дня у Чернівцях повідомили, що окрім першого вилікуваного 26 березня одужали ще троє людей.

 

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Новини Івано-Франківська Жертви
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