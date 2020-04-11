В ізольованому племені яномамі у джунглях Амазонки зафіксували COVID-19

Коронавірус дістався до племені яномамі. У Бразилії підтвердили перший випадок зараження представника корінного населення Амазонії, яке ізольоване від сучасної цивілізації.

Про це пише видання Daily Mail.

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Коронавірусну інфекцію діагностували у 15-річного підлітка з дикого племені. Його перевели в палату інтенсивної терапії в лікарні в Боа-Віста, столиці штату Рорайма.



В племені яномамі зафіксували випадок коронавірусу / Фото з відкритих джерел

Корінні жителі тропічних лісів Амазонки є уразливими до багатьох хвороб, адже через самоізоляцію у них немає виробленого імунітету.

Сьогодні ми підтвердили випадок зараження серед яномамі, який дуже турбує. Ми повинні бути дуже обережні з громадами, особливо з тими, хто дуже рідко контактує із зовнішнім світом,

– заявив міністр охорони здоров'я Бразилії Луїс Енріке Мандетта.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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