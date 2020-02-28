24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

В Ізраїлі понад 450 військових потрапили на карантин через коронавірус

- Читать новость на русском
В Ізраїлі понад 450 військових потрапили у карантин через коронавірус / Getty Images

Понад 450 ізраїльських військових були поміщені на карантин з метою профілактики епідемії коронавірусу, від якого в Ізраїлі зафіксований один летальний випадок.

Так, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало помістити на карантин щонайменше 450 військових, які протягом останнього часу були закордоном, зокрема, в Італії.

Читайте також: ВООЗ підвищила рівень ризику коронавірусу до "дуже високого"

На карантин потрапили і ті військові, котрі мали контакт із зараженими коронавірусом громадянами Південної Кореї. 

Крім того, медики в Ізраїлі сподіваються створити ефективні ліки проти Covid-2019 протягом одного тижня. Лікарі виявили у тварин вірус, подібний до небезпечного збудника захворювань, який спричинив епідемію. Про це пише Newsweek.

В MIGAL Galilee Research Institute заявили, що нова вакцина проти коронавірусу, який інфікує курей, допомогла у створенні препарату для нового Covid-19, який поширився з китайського міста Уханя.

Зважаючи на гостру глобальну потребу в вакцині проти коронавірусу для людей, ми робимо все можливе, щоб пришвидшити розробку. Наша мета – створити ліки впродовж наступних 8-10 тижнів й досягти підтвердження безпечності за 90 днів. Це буде овальна вакцина, доступна для загалу, – заявив виконавчий директор MIGAL Давід Зігдон.

На думку вчених, пташиний вірус має схожий генетичний код з коронавірусом, від якого страждають люди. Відтак медики адаптували вакцину проти IBV, щоб вона діяла проти Covid-19.

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 28 лютого на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Епідемія коронавірусу: лікарі оприлюднили результати розтину померлих
сьогодні
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Ізраїля Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 14:17 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
25 лютого 14:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
20 лютого 08:20 "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук