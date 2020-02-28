В Ізраїлі понад 450 військових потрапили на карантин через коронавірус

Понад 450 ізраїльських військових були поміщені на карантин з метою профілактики епідемії коронавірусу, від якого в Ізраїлі зафіксований один летальний випадок.

Так, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало помістити на карантин щонайменше 450 військових, які протягом останнього часу були закордоном, зокрема, в Італії.

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На карантин потрапили і ті військові, котрі мали контакт із зараженими коронавірусом громадянами Південної Кореї.

Крім того, медики в Ізраїлі сподіваються створити ефективні ліки проти Covid-2019 протягом одного тижня. Лікарі виявили у тварин вірус, подібний до небезпечного збудника захворювань, який спричинив епідемію. Про це пише Newsweek.

В MIGAL Galilee Research Institute заявили, що нова вакцина проти коронавірусу, який інфікує курей, допомогла у створенні препарату для нового Covid-19, який поширився з китайського міста Уханя.

Зважаючи на гостру глобальну потребу в вакцині проти коронавірусу для людей, ми робимо все можливе, щоб пришвидшити розробку. Наша мета – створити ліки впродовж наступних 8-10 тижнів й досягти підтвердження безпечності за 90 днів. Це буде овальна вакцина, доступна для загалу, – заявив виконавчий директор MIGAL Давід Зігдон.

На думку вчених, пташиний вірус має схожий генетичний код з коронавірусом, від якого страждають люди. Відтак медики адаптували вакцину проти IBV, щоб вона діяла проти Covid-19.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 28 лютого на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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