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В Ізраїлі вперше видалили пухлину мозку лазером

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В Ізраїлі вперше видалили пухлину мозку лазером / Pixabay

Вперше в Ізраїлі в одній з клінік провели операцію з видалення злоякісної пухлини головного мозку за допомогою лазера – без трепанації черепа і інвазивного втручання.

Що відомо про пацієнта?

Про це повідомляє ізраїльський телеканал "Кан". Пацієнтом клініки став 59-річний чоловік на ім'я Єгуді Хефер, у мозку якого кілька років тому була виявлена ​​злоякісна пухлина. Лікарі спостерігали за онкологією, яка не змінювалася у розмірі. Однак кілька місяців тому пухлина почала швидко зростати.

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Медики зазначили, що без операції Єгуді зміг би прожити лише декілька місяців. Однак відкрита операція з трепанацією черепа (хірургічний розтин черепної коробки) могла зробити пацієнта важким інвалідом і вимагала тривалого періоду відновлення. 

Як пройшла операція?

Тому операцію з видалення онкологічного захворювання провели за допомогою лазера, коли в череп пацієнта ввели міліметровий шунт, через який на пухлину направився лазерний промінь, що нагріває і знищує ракові клітини. Після цього пухлина розсмоктується (спалюється) сама. Лікарі контролювали процес за допомогою комп'ютерної томографії та інших засобів візуалізації.

"Мені запропонували кілька варіантів лікування, але як тільки я почув про можливість лазера, я зрозумів, що питань не виникає, і я повинен спробувати його, тому що це найменш небезпечне, і єдине рішення, яке було для мене актуальним", – зізнався пацієнт.

На наступний день після операції Єгуді зміг покинути клініку повністю здоровим.

Я приїхав у клініку і був однією ногою в могилі, а потім прокинувся без загрози моєму життю. Наразі не можу повірити, що вони змогли врятувати моє життя такою технологією без болю чи страждань і з таким успіхом,
– заявив Єгуді Хефер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений איכילוב (@ichilovtlv)

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Новини Ізраїля
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