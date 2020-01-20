В Ізраїлі вперше видалили пухлину мозку лазером

Вперше в Ізраїлі в одній з клінік провели операцію з видалення злоякісної пухлини головного мозку за допомогою лазера – без трепанації черепа і інвазивного втручання.

Що відомо про пацієнта?

Про це повідомляє ізраїльський телеканал "Кан". Пацієнтом клініки став 59-річний чоловік на ім'я Єгуді Хефер, у мозку якого кілька років тому була виявлена ​​злоякісна пухлина. Лікарі спостерігали за онкологією, яка не змінювалася у розмірі. Однак кілька місяців тому пухлина почала швидко зростати.

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Медики зазначили, що без операції Єгуді зміг би прожити лише декілька місяців. Однак відкрита операція з трепанацією черепа (хірургічний розтин черепної коробки) могла зробити пацієнта важким інвалідом і вимагала тривалого періоду відновлення.

Як пройшла операція?

Тому операцію з видалення онкологічного захворювання провели за допомогою лазера, коли в череп пацієнта ввели міліметровий шунт, через який на пухлину направився лазерний промінь, що нагріває і знищує ракові клітини. Після цього пухлина розсмоктується (спалюється) сама. Лікарі контролювали процес за допомогою комп'ютерної томографії та інших засобів візуалізації.

"Мені запропонували кілька варіантів лікування, але як тільки я почув про можливість лазера, я зрозумів, що питань не виникає, і я повинен спробувати його, тому що це найменш небезпечне, і єдине рішення, яке було для мене актуальним", – зізнався пацієнт.

На наступний день після операції Єгуді зміг покинути клініку повністю здоровим.

Я приїхав у клініку і був однією ногою в могилі, а потім прокинувся без загрози моєму життю. Наразі не можу повірити, що вони змогли врятувати моє життя такою технологією без болю чи страждань і з таким успіхом,

– заявив Єгуді Хефер.

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