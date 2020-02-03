В Китаї добудували лікарню для лікування коронавірусу і вона очікує перших пацієнтів: фото

Лікарню Хошеншань будували 7 000 екіпажів теслярів, сантехніків, електриків та інших фахівців. Це двоповерхова будівля площею 60 000 квадратних метрів, у якій є 30 реанімаційних відділень.

Впродовж будування, ЗМІ постійно публікували щоденні звіти бригад. На фото ми могли спостерігати за тим, як очищають ділянку на березі річки, закладають фундамент, встановлюють каналізацію, електрообладнання та складають збірні приміщення, повідомляє Xinhua News Agency та Medical Xpress.

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Фотографії в державних ЗМІ показали, як працюють будівельники. Працівники виконували свою роботу швидко, попри те, що були у зимовому одязі, захисних шоломах та хірургічних масках, аби вберегти себе від зараження вірусом.

Як виглядає лікарня для лікування хворих на коронавірус

Аби уникнути перехресного зараження, у лікарні існує три види зон та окремий канал: чисті, напівзабруднені, забруднені зони та спеціальні канали для медичного персоналу й пацієнтів.

Більшість кімнат у лікарні з негативним тиском – у приміщенні він нижчий, ніж зовні. Це зроблено для того, аби вірус не передався приміщенням повітряним потоком.

У лікарні заклали централізовану обробку відходів, використавши метод використання мембрани проти просочення площею 50 000 квадратних метрів. Аби забруднювачі не проникали у водойми ґрунтових вод, нею покрили всю площу лікарні. Рідини скидають в каналізацію лише після обробки та знезараження хлорним газом.

В кожній палаті є два ліжка, й кожен пацієнт має свій, окремий туалет. Натомість повітря у всіх кімнатах ефективно стерилізується та фільтрується.

Для лікарів встановили відеосистему, завдяки якій медпрацівники установи можуть радитись з експертами із загальної лікарні в Пекіні PLA. Відомо, що систему встановили менш ніж за 12 годин.

У будівлі є спеціалізовані системи вентиляції та двосторонні шафи, які з'єднують кімнати пацієнтів з передпокоєм та дозволяють персоналу лікарні доставляти запаси, не заходячи до кімнат. На випадок, якщо потрібно потрапити у палату, для медичного персоналу встановили санітарно-пропускні шлюзи з вітровими душами.

Приміщення оснащене інфрачервоними сканерами, щоб виявити, чи мають працівники лікарні ознаки лихоманки. Натомість китайська компанія пожертвувала "медичних роботів", аби ті доставляли пацієнтам лікарські засоби та зразки тестів хворих до медичних працівників.

Як виглядає лікарня Хошеншань: фото

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