В Китаї різко знизилась кількість нових випадків зараження на коронавірус

За останню добу в Китаї зафіксували всього 19 випадків захворювання на коронавірус Covid-19.

Про мінімальну кількість нових хворих за добу із січня повідомив президент Китаю Сі Цзіньпін з епіцентру поширення коронавірусу – з Уханя, пише South China Morning Post.

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Відтак, за останню добу кількість хворих на коронавірус продовжила знижуватися, на материковому Китаї підтвердили 19 нових випадків зараження.

До того ж, в Ухані закрили останню переобладнану лікарню для лікування пацієнтів з Covid-19 з легкими симптомами. Влада Китаю повідомила, що наразі епідемію вдалося взяти під контроль.

Тим часом в Італії виявили 1797 нових випадків зараження за добу, а загальна кількість — 9 172.

Головне про Covid-19

Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.

Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей.

У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.

Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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