24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

В Китаї різко знизилась кількість нових випадків зараження на коронавірус

- Читать новость на русском
У Китаї значно менше нових випадків зараження на коронавірус / Unsplash

За останню добу в Китаї зафіксували всього 19 випадків захворювання на коронавірус Covid-19.

Про мінімальну кількість нових хворих за добу із січня повідомив президент Китаю Сі Цзіньпін з епіцентру поширення коронавірусу – з Уханя, пише South China Morning Post.

Читайте також: Коронавірус виявлено в усіх країнах Євросоюзу

Відтак, за останню добу кількість хворих на коронавірус продовжила знижуватися, на материковому Китаї підтвердили 19 нових випадків зараження.

До того ж, в Ухані закрили останню переобладнану лікарню для лікування пацієнтів з Covid-19 з легкими симптомами. Влада Китаю повідомила, що наразі епідемію вдалося взяти під контроль.

Тим часом в Італії виявили 1797 нових випадків зараження за добу, а загальна кількість — 9 172.

Головне про Covid-19

  • Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.
  • Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей.
  • У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.
  • Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
  • Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

"Діра" в бюджеті: через що затримують виплату стипендій та індексацію пенсій
сьогодні
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Китай
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
6 березня 17:54 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
6 березня 13:53 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
4 березня 16:44 Як правильно підібрати окуляри: поради офтальмолога
Юлія Девда
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук