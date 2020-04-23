В Китаї ще взимку було значно більше хворих на коронавірус: дослідження
Ймовірна цифра інфікованих коронавірусом COVID-19 у Китаї ще до 20 лютого могла становити не понад 55 тисяч – за офіційними даними, а вчетверо більше – понад 232 тисячі людей.
Про це йдеться в дослідженні вчених із Гонконгу, оприлюдненому в медичному журналі Lancet.
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Такі оцінки зробили після того, як органи охорони здоров'я КНР розширили критерії визнання випадку інфікування COVID-19. Це уточнення, на думку вчених, зробило суттєвий ефект на те, скільки загалом випадків коронавірусу можна виявити.
Загалом було послідовно встановлено сім версій критеріїв віднесення того чи іншого випадку до COVID-19.
Дослідники на основі моделей розрахували, що в середньому на Ухань – епіцентр захворювання – до 20 лютого могли припадати 127 тисяч випадків, на іншу частину провінції Хубей – 55 тисяч, на іншу частину Китаю – 50 тис.
Важливо! У середині квітня влада Уханя уточнила дані за кількістю інфікованих і померлих під час епідемії: кількість померлих пацієнтів із коронавірусом збільшилася на 1 290 осіб і становила 3 869. Кількість випадків зараження зросла на 325 до 50 333.
Раніше президент США Дональд Трамп, посилаючись на зміну даних з Уханя, стверджував, що Китай, а не США, лідирує за кількістю летальних випадків пацієнтів із коронавірусом COVID-19.
З грудня від ускладнень, які викликає коронавірус, у Китаї померло 4 632 особи, зареєстровано 82 798 випадків зараження, з них 1 616 – ввезених із-за кордону.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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