В Китаї відкрили місто Ухань після 2 місяців жорстокого карантину: фото та відео

Китайське місто Ухань, яке першим стало епіцентром спалаху коронавірусу, закрили ще 23 січня. У зв'язку зі зниженням захворюваності, 8 квітня людям дозволити виїжджати з міста.

В Ухані понад два місяці діяла заборона на в'їзд та виїзд, через що багато людей, які опинилися там, не могли покинути місто.

До теми З Уханя дозволили виїжджати після 2 місяців закриття

Тепер, в першу чергу, виїхати з міста зможуть здорові люди – ті, які мають код "зелений" у додатку для моніторингу здоров'я.

Окрім того, цього ж дня громадський транспорт міста теж відновив роботу. Щоправда, пасажира пропустять у транспорт, якщо він продемонструє QR-код для підтвердження свого стану здоров'я.

Також на 8 квітня в Ухані заплановано 200 авіарейсів, які вивезуть з міста близько 10 тисяч людей.

Ухань відкрили: репортаж AP

Також працівникам деяких галузей дозволили вийти на роботу. Насамперед тим, які займаються виготовленням медичних та інших товарів для повсякденного життя, а також тим людям, що мають вплив на національний та міжнародний ланцюги постачання.

Зазначимо, що навчальні заклади міста ще не відновили роботу.

Більше фото відкритого Уханю з твіттеру:

Дивіться відео з урочистого відкриття міста Ухань: Голос Америки

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