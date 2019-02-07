В Китаї виявили партію ВІЛ-інфікованих ліків

Влада Шанхая перевіряє повідомлення про продаж китайської фармацевтичною компанією понад 12 тисяч доз зараженого імуноглобуліну. Лікарі виявили в препараті вірус імунодефіциту людини.

Шанхайські контрольні органи наказали компанії повністю зупинити виробництво препарату і відкликати продані партії. Лікарям по всій країні заборонили використовувати імуноглобулін цієї фірми. Чиновники не повідомляють, для лікування скількох пацієнтів використовували цей препарат, пише The New York Times

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Імуноглобулін людини – що це? Антитіла у вигляді білкових з'єднань. Препарат для внутрішньовенного введення виготовляють з плазми крові донорів. Його використовують для допомоги організму в боротьбі з бактеріями, вірусами і токсинами.

Імуноглобулін виготовляла компанія China Meheco Xinxing Pharma Co. Це дочірня фірма підприємства China General Technology Group яку контролює уряд Китаю.

Представник комісії з охорони здоров'я заявив журналістам, що поки жоден пацієнт в результаті лікування препаратом не заразився ВІЛ. Китайські експерти вважають, що ризик передачі вірусу незначний.

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