В Китаї ввели кримінальне покарання за недотримання карантину та відмову лікування коронавірусу

Влада провінції Хубей випустили розпорядження, згідно з яким вводиться кримінальне переслідування тих, хто відмовляється дотримуватися карантину, лікуватися і завдає шкоди медпрацівникам.

Відповідну заяву 29 січня опублікував департамент громадської безпеки провінції.

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У ньому йдеться про можливість кримінального переслідування тих, хто уникає лікування, завдає шкоди медперсоналу і навмисно поширює вірус.

Підкреслюється, що особи, які відмовляються дотримуватися карантину, проходити примусове лікування і перевірятися на вірус, несуть загрозу суспільній безпеці й мають нести кримінальну відповідальність.

У лікарнях забороняється створювати окремі приватні палати й вводяться обмеження на проведення ритуальних процедур, зокрема спалення ритуальних грошей (традиційний китайський обряд).



Як не захворіти на коронавірус / інфографіка 24 каналу

Крім Китаю випадки зараження новим коронавірусів зафіксовані в Таїланді, Гонконгу, Австралії, США, Макао, Японії, Малайзії, Сінгапурі, В'єтнамі, Канаді та Непалі.

Станом на 30 січня, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 170 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 7711 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 132 людини.

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