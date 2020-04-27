В Китаї вже близько 600 людей отримали нову вакцину проти коронавірусу

Розроблена в Китаї інактивована вакцина проти COVID-19 вступила у другий етап клінічних випробувань в п'ятницю, 24 квітня.

12 квітня стартували клінічні випробування інактивованої вакцини, розробленої Уханьским інститутом біологічної продукції при державній фармацевтичній корпорації Sinopharm і Уханьского інституту вірусології Китайської академії наук, пише Global Times.

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В заяві Sinopharm йдеться, що станом на 23 квітня 96 осіб у трьох вікових групах отримали вакцину на першому етапі клінічних випробувань. Досі вакцина показала хорошу безпечність, і ті, хто отримав вакцину все ще перебувають під наглядом.

Sinopharm проводить рандомізовані, подвійні сліпі і плацебо контрольовані клінічні випробування інактивованої вакцини в Цзяоцзо провінції Хенань, а другий етап клінічних випробувань буде зосереджений на процедурі вакцинації.

Як перший, так і другий етап клінічних випробувань вакцини були схвалені Державним управлінням контролю над лікарськими засобами Китаю.



Вакцина успішно пройшла перший етап випробування / unsplash.com

Ін'єкцію препарату на другій стадії зробили вже 508 добровольцям.

У Sinopharm повідомили, що вакцина також пройде третій етап клінічних випробувань, і може знадобитися близько року, щоб завершити клінічні випробування і, нарешті, дійти до висновку про безпечність та ефективність вакцини.

Всього Китай схвалив три вакцини-кандидата проти COVID-19 для клінічних випробувань. Це перша у світі вакцина, яка пройшла стадію першого етапу клінічних випробувань.

В її основі – штучно вирощений мертвий аденовірус (інактивована вакцина), введення якого дає змогу дістати імунну відповідь організму на коронавірус SARS-CoV-2 без зараження ним.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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