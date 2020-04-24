В Китаї за добу зафіксували лише 6 нових випадків COVID-19
23 квітня в Китаї виявили всього 6 нових інфікованих коронавірусом COVID-19. Це – найменший показник з початку епідемії.
У Нацкомісії з охорони здоров'я Піднебесної повідомили, що 2 з 6 інфікованих прибули до країни з-за кордону, пише People's Daily, China.
Цікаво В Китаї ще взимку було значно більше хворих на коронавірус: дослідження
При цьому, у країні вже 9 діб поспіль не реєструють нових смертей від COVID-19. Наразі в країні 915 активних випадків COVID-19, зокрема 57 хворих – у критичному стані.
Зазначимо, що напередодні в Китаї зафіксували найбільший спалах з часу початку пандемії – у кількамільйонному місті біля кордону з Росією.
Влада міста Харбін повідомила про 7 нових випадків захворювання, 3 носіїв прибули з Росії. У приблизно 2 000 людей наразі підозрюють коронавірусну інфекцію.
Що відомо про коронавірус в Китаї?Китай став першою країною у світі, де спалахнув коронавірус. На боротьбу з епідемією їй знадобилося понад три місяці.
За весь час смертельну недугу там підхопили 83 884 людей, з них 4 636 померли. А вилікувалися відповідно 77 997 пацієнтів.
Що варто знати про перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробитисьогодні , 07:00
-
Що робити, якщо вам відмовляють у госпіталізації: пояснення МОЗсьогодні , 10:46
-
В Україні можуть розпочати масове тестування населення на антитіла до COVID-19сьогодні , 11:44
-
Як отримати групу інвалідності під час карантину: рекомендації МОЗсьогодні , 11:15
-
Чому хворих на COVID-19 лікарів відправляють у відпустки, а не на лікарняний: коментар Ляшкасьогодні , 00:54
-
Коронавірус у Німеччині: кількість нових випадків стабілізуваласьсьогодні , 11:26