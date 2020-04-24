В Китаї за добу зафіксували лише 6 нових випадків COVID-19

23 квітня в Китаї виявили всього 6 нових інфікованих коронавірусом COVID-19. Це – найменший показник з початку епідемії.

У Нацкомісії з охорони здоров'я Піднебесної повідомили, що 2 з 6 інфікованих прибули до країни з-за кордону, пише People's Daily, China.

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При цьому, у країні вже 9 діб поспіль не реєструють нових смертей від COVID-19. Наразі в країні 915 активних випадків COVID-19, зокрема 57 хворих – у критичному стані.

Зазначимо, що напередодні в Китаї зафіксували найбільший спалах з часу початку пандемії – у кількамільйонному місті біля кордону з Росією.

Влада міста Харбін повідомила про 7 нових випадків захворювання, 3 носіїв прибули з Росії. У приблизно 2 000 людей наразі підозрюють коронавірусну інфекцію.

Що відомо про коронавірус в Китаї?Китай став першою країною у світі, де спалахнув коронавірус. На боротьбу з епідемією їй знадобилося понад три місяці.



За весь час смертельну недугу там підхопили 83 884 людей, з них 4 636 померли. А вилікувалися відповідно 77 997 пацієнтів.



Що варто знати про перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу