В Китаї закінчили будувати лікарню для хворих на коронавірус: відео
Перша спеціалізована в Китаї коронавірусна лікарня відкрилася в місті неподалік Уханю після того, як працівники та волонтери витратили лише два дні для облаштування будівлі в лікувальний заклад на 1000 ліжок.
Влада міста заявила, що проєкт, який планували запустити ще у травні, був завершений протягом 48 годин, пише Daily Mail.
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Це стало можливим завдяки спільним зусиллям співробітників будівельних фірм, комунальних підприємств та представників воєнізованої поліції.
Лікарня в Китаї для хворих на коронавірус: дивитись відео
Зараз підтверджено, що понад 6 000 людей у всьому світі заражені коронавірусом з Уханя, а 132 – померли.
Будівництво лікарні в Ухані: дивитись відео
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