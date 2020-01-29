В Китаї закінчили будувати лікарню для хворих на коронавірус: відео

Перша спеціалізована в Китаї коронавірусна лікарня відкрилася в місті неподалік Уханю після того, як працівники та волонтери витратили лише два дні для облаштування будівлі в лікувальний заклад на 1000 ліжок.

Влада міста заявила, що проєкт, який планували запустити ще у травні, був завершений протягом 48 годин, пише Daily Mail.

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Це стало можливим завдяки спільним зусиллям співробітників будівельних фірм, комунальних підприємств та представників воєнізованої поліції.

Лікарня в Китаї для хворих на коронавірус: дивитись відео

Зараз підтверджено, що понад 6 000 людей у всьому світі заражені коронавірусом з Уханя, а 132 – померли.

Будівництво лікарні в Ухані: дивитись відео

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