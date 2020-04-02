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В Китаї знову запроцювали ринки, де продають диких тварин для їжі: фото

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Ринки з дикими тваринами в Китаї / lepestriny.livejournal.com

Після того, як в Китаї закінчився карантин, люди почали повертатися до звичайного життя. Але спалах коронавірус нічого не навчив китайців – знову запрацювали ринки на яких продають диких тварин.

Уже відкрито ринок в Гуйлінь на південному заході Китаю і в Дунгуань на півдні, повідомляє Daily Mail.

Також на тему: Китай заборонив їсти диких тварин через спалах коронавірусу

Виглядають ці ринки, як і до епідемії: повна антисанітарія, тварини в брудних іржавих клітках і безліч сумнівного товару: скорпіонів і ящірок, як засоби народної медицини.


Ринки з дикими тваринами в Китаї / China Morning Post

Журналісти відзначають, що на ринку присутні такий асортимент, як і до спалаху пандемії, тільки тепер присутня охорона, яка забороняє робити фото


Влада раніше заборонила їсти диких тварин / China Morning Post

Також продають й кажанів. Нагадаємо, що основною версією передачі коронавірусу до людини, є саме летючі миші. 

У Китаї їх використовують як "ліки" і варять з них суп. Рукокрилі завдяки особливій імунній системі здатні бути носіями одночасно сотнями вірусів, але не хворіти. Однак чудово передають ці віруси усім навколо. 


На ринках продають й летючих мишей / Daily Mail

Раніше влада Китаю заборонила їсти диких тварин, це відбулося наприкінці січня. Усім порушникам загрожувала кримінальна відповідальність. Незрозуміло, куди нині дивиться влада. 

Першою хворою на COVID-19 була жінка, яка працювала саме на такому ринку в Ухані. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Китай Світ тварин Лікування
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