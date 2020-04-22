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В китайському 10-мільйонному місті новий спалах коронавірусу: провінція межує з Росією

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Спалах коронавірусу в китайській провінції Хейлунцзян / EPA

Новий спалах коронавірусу стався в провінції Хейлунцзян, що межує з Росією. В місто заборонили в'їзд іногородніх жителів, щоб зупинити поширення коронавірусу.

В китайській провінції підозрюють COVID-19 у 2 тисяч людей. Про це пише CNA.

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Найбільший спалах в Китаї з часу початку пандемії

У 10-мільйонному місті біля кордону з Росією стався новий спалах коронавірусу. Кількість людей, у яких підозрюють COVID-19 найбільша в Китаї з часу початку епідемії в Ухані.

Влада Харбіна (найбільш місто провінції Хейлунцзян) 21 квітня повідомила про сім нових випадків захворювання, троє носіїв прибули з РФ.

У близько 2000 людей наразі підозрюють коронавірусну інфекцію.

Людей, які приїздять з-за кордону ізольовують

Людей, які прибувають в Харбін з-за меж Китаю або з епідемічних районів, ізольовують на 28 днів. Їм проведуть два тести на нуклеїнову кислоту і один – на антитіла.

Влада також заявила, що закриватиме на 14-денний карантин житлові приміщення, в яких зафіксують підтверджені та безсимптомні випадки коронавірусу.

Важливо! З початку пандемії в Китаї офіційно підтвердили понад 83 тисячі випадків захворювань на COVID-19, від ускладнень померли 4 636 людей.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Китай
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