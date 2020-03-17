У Києві продезінфікували гуртожиток, у якому живе хворий на коронавірус студент: фото

Київський студент, у якого 16 березня підтвердили зараження коронавірусом, навчається у музичній академії та проживає у гуртожитку.

17 березня ДСНС України та відділення Київської аварійно-рятувальної служби КМДА вже вдруге продезінфікували приміщення гуртожитку музичної академії.

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У ДСНС повідомили, що проводили таку ж санітарну обробку наступного дня після того, як юнака госпіталізували до лікарні – 14 березня.

Нагадаємо, що студента музичної академії доставили до інфекційного відділення Олександрівської лікарні з підозрою на коронавірус 13 березня. 16 березня у Центрі громадського здоров'я підтвердили позитивні результати аналізів.



У Києві дезінфікують гуртожиток, у якому живе хворий на коронавірус студент / ДСНС

Нагадаємо, що хлопець з 5 по 10 березня контактував з родичами жінки з Радомишля, яка хворіла на коронавірус та померла від ускладнень.



Гуртожиток двічі оброблявся після госпіталізації хлопця / ДСНС

Станом на 17 березня в Україні офіційно підтвердили 7 випадків зараження коронавірусом та 1 летальний випадок. 4 з 7 інфікованих заразилися коронавірусом безпосередньо на території України.

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