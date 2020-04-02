В Києві рознесуть продуктові набори тим, хто цього потребує, – Кличко
В Києві протягом наступного тижня рознесуть продуктові набори усім незахищеним людям. Всього їх закупили 20 тисяч.
Про це під час брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко.
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За його словами координаційний центр при КМДА підготував вже 20 тисяч продуктових наборів першої необхідності для незахищених верств населення.
Він висловив вдячність людям та організаціям, які перераховують гроші на координаційний центр. Ці гроші підуть на придбання продуктів, засобів особистої гігієни, речей першої потреби.
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу
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