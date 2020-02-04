В Києві скоротили кількість бригад швидкої: під ВР протести медиків

Медики столичної швидкої допомоги провели мітинг, таким чином висловивши обурення стосовно скорочення кількості бригад. Окрім того, медпрацівники висловили свою недовіру новообраному директору Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Києві Анатолію Вершигорі.

Акція протесту відбулася 4 лютого о 9:00 ранку, розповідає фельдшерка швидкої допомоги Лайма Гейдар на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Лайми Гейдар, на весь Київ, у якому проживає близько 5 мільйонів осіб, нині діють лише 100 виїзних бригад швидкої допомоги.

...Зменшення кількості бригад знижує шанси виживання пацієнтів. Гідний рівень життя та повага до професії медика підвищує якість послуг, повертає медикам мотивацію до роботи та людську гідність...Ми хочемо висловити недовіру директору Анатолію Вершигорі, що 30 років розкрадає та нищить столичну швидку допомогу,

– заявила фельдшерка.

Фельдшерка закликає киян телефонувати за номером 1551 та вимагати від голови КМДА Віталія Кличка не зменшувати кількість бригад швидкої допомоги.

Лайма Гейдар додала, що за час правління Анатолія Вершигори більшість радіостанцій "швидкої" ніколи не ремонтувались, а міська центральна диспетчерська досі не підключена до центральної електронної системи "Централь 103". За її словами, ця система допомогла би підвищити швидкість обробки викликів та доїзду бригад до жителів столиці.

Київ безнадійно відстав від медичної реформи на відміну від інших регіонів,

– заявила вона.



У Києві скоротили кількість бригад швидкої на третину / Фото: ТСН

Фельдшер виїзної бригади Вадим Холоденко розповів, що до 1 лютого в Києві функціонувало 150 бригад, втім того ж дня новообраний директор Анатолій Вершигора наказав скоротити 50 екіпажів задля "оптимізації".

Нині в столиці залишилось 100 виїзних бригад швидкої допомоги, що порушує законодавство та не відповідає наказу МОЗ №500. У Києві повинні бути 1 бригада швидкої допомоги на 10 тисяч населення,

– заявив Анатолій Вершигора.

Вадим Холоденко каже, що колектив столичного ЦЕМД та МК не поділяє таку політику керівництва, тому цим протестом медики швидкої прагнуть захистити як і власні трудові права, так й інтереси пацієнтів.

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