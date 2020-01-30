В Київ прилетіли евакуйовані з Китаю українці: прибулим лише виміряли температуру
Літак з українцями з китайського острова Хайнань приземлився в аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомила кореспондентка hromadske.
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З міста Санья додому повернули 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки через розповсюдження коронавірусу у Китаї, хоча люди ходять у масках та викупили більшість товарів з аптек та магазинів.
Після прибуття до Борисполя у всіх пасажирів літака виміряли температуру, однак інших перевірок не проводили.
Українців здивувало, що після повернення в них лише виміряли температуру, до того ж лікар, який це робив, навіть не був у масці, хоча очікували "людину в скафандрі". Також туристи зазначили, що рейс не особливо відрізнявся від звичайного.
Українці розповіли про відсутність паніки на острові. Однак, відзначили, що парки для відпочинку закриті, а екскурсії скасовані.
Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:
- Станом на 30 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 170 людей.
- Відомо про 7 717 випадків зараження у всьому світу.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
- Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
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