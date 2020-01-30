В Київ прилетіли евакуйовані з Китаю українці: прибулим лише виміряли температуру

Літак з українцями з китайського острова Хайнань приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомила кореспондентка hromadske.

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З міста Санья додому повернули 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки через розповсюдження коронавірусу у Китаї, хоча люди ходять у масках та викупили більшість товарів з аптек та магазинів.

Після прибуття до Борисполя у всіх пасажирів літака виміряли температуру, однак інших перевірок не проводили.

Українців здивувало, що після повернення в них лише виміряли температуру, до того ж лікар, який це робив, навіть не був у масці, хоча очікували "людину в скафандрі". Також туристи зазначили, що рейс не особливо відрізнявся від звичайного.

«Усе чудово, ніякої паніки, звичайний відпочинок», — український турист розповів про повернення з Китаю, де нині боряться з уханським коронавірусом. Перших 158 українських туристів сьогодні евакуювали з КНР спеціальним чартерним рейсом МАУ pic.twitter.com/T8RUeIN2tI — hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

Українці розповіли про відсутність паніки на острові. Однак, відзначили, що парки для відпочинку закриті, а екскурсії скасовані.

Закриті всі парки, екскурсії скасували, а ціни на маски різко підскочили — українська туристка розповіла про ситуацію в Китаї, звідки вона повернулася сьогодні спеціальним чартерним літаком МАУ через спалах уханського коронавірусу pic.twitter.com/zA2QzpzIYj — hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 30 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 170 людей.

Відомо про 7 717 випадків зараження у всьому світу.

у всьому світу. Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.