24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

В Київ прилетіли евакуйовані з Китаю українці: прибулим лише виміряли температуру

1664 Читать новость на русском
Через високі ризики зараження коронавірусом з Китаю евакуювали українців / Фото: AFP

Літак з українцями з китайського острова Хайнань приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомила кореспондентка hromadske.

Читайте також: Як не захворіти на коронавірус: поради, які подіяли під час спалаху 2002 року

З міста Санья додому повернули 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки через розповсюдження коронавірусу у Китаї, хоча люди ходять у масках та викупили більшість товарів з аптек та магазинів.

Після прибуття до Борисполя у всіх пасажирів літака виміряли температуру, однак інших перевірок не проводили. 

Українців здивувало, що після повернення в них лише виміряли температуру, до того ж лікар, який це робив, навіть не був у масці, хоча очікували "людину в скафандрі". Також туристи зазначили, що рейс не особливо відрізнявся від звичайного.

Українці розповіли про відсутність паніки на острові. Однак, відзначили, що парки для відпочинку закриті, а екскурсії скасовані. 

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 30 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 170 людей.
  • Відомо про 7 717 випадків зараження у всьому світу.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
сьогодні
22202
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Китай Коронавірус 2020 Здоров'я Медицина МАУ Профілактика захворювань
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
27 січня 11:21 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 12132
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 2907
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 4227
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 3111
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 2407
Новини
Більше новин
Залиште відгук