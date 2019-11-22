В комахах виявили антибіотик, невідомий раніше

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Винайдено новий антибіотик / improntaunika

Нематоди або круглі черви – паразити комах, які спричиняють найбільше гельмінтозних хвороб в людині. Виявилось, що в їх кишківнику є бактерії-симбіонти, які виробляють антибіотик нового класу.

Симбіонти нематод Photorhabdus проникають в тіло комахи, коли паразит випускає ці бактерії в жертву. Вони за короткий термін вбивають личинку і руйнують білки її тіла, повідомляє Nature.

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Нематоди:

Також Photorhabdus стикаються зі спротивом бактерій мікрофлори комах, тому вчені прийшли до висновку, що ці симбіонти містять не лише різноманітні ферменти та токсини, а й можуть змагатися з протидією інших бактерій. 

Після низки дослідів вони виявили, що концентрований екстракт кишкової мікрофлори нематод зупиняє ріст бактерій. Таким чином вони винайшли новий антибіотик, який не був невідомий раніше – darobactin.

Речовина є ефективною та запобігає розмноженню грам-негативних бактерій. Короткий пептид darobactin складається з семи амінокислот та синтезується на рибосомах, як звичайний клітинний. Проте ця молекула велика і не може проникати крізь зовнішні мембрани грам-негативних клітин. Для того, аби розібратися, фахівці вивели стійкі до цього антибіотика бактерії кишкової палички.


Клітини бактерій в нематодах

Вони виявили, що невразливими вони стають через мутацію в гені білка BamA. Цей білок формує зовнішню мембрану та вбудовує її у різні білки. BamA атакує darobactin ззовні, а зв'язавшись з ним, виходить з ладу, внаслідок чого мембрана не усторюється.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Лікування
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