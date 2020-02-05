В ковельській лікарні провели другу трансплантацію серця

У Ковельській центральній районній лікарні кардіологи успішно провели ще одну трансплантацію серця, яка стала другою за останні 15 років.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ. Другу трансплантацію серця бригада кардіологів із Київського інституту серця разом із ковельськими медиками провели 3 лютого. Донором став 42-річний чоловік, якому діагностували смерть головного мозку. Родичі померлого підписали згоду на донорство.

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Цим рішенням вони допомогли врятувати два житті. Серце дісталося 59-річному киянину, який пережив два інфаркти. Життя чоловіка змогла врятувати лише трансплантація.

Того ж дня ковельські хірурги пересадили й одну нирку 40-річному пацієнту, який два роки був на гемодіалізі. Операція з трансплантації нирки стала сьомою у Ковельській лікарні.

Головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук розповів, що наразі у листі очікування є майже сотня українців, які звертаються у лікарню з останньою надією.

"Ми в Ковелі буквально за кілька місяців пересадили два серця, сім нирок, з яких три посмертно…. Слідом за серцем і нирками ставимо собі за мету пересаджувати печінки, легені і робити усі ті операції, які виконуються у світових центрах трансплантації", – наголошує Олег Самчук.

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