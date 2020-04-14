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В кожній області перевірять, чи готові лікарні до прийому хворих на коронавірус

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На нараді в Зеленського вирішили, що в областях перевірять готовність лікарень до прийому хворих на коронавірус / president.gov.ua

В областях України перевірять готовність лікарень до прийому хворих на коронавірус та як виконується протокол лікування таких недужих. Також детально вивчать кожен випадок смерті, щоб з’ясувати причини.

Про це говорили на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом, повідомили в ОП.

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Глава МОЗ Максим Степанов повідмив, дві комісії – вірусологів та пульмонологів – перевірять стан забезпечення медзасобами лікарень у регіонах та готовність медпрацівників до прийому хворих.

Також буде детально вивчено кожен випадок смерті, щоб з’ясувати причини, особливо в областях, де рівень смертності надто високий.

Справді, у деяких областях кількість смертей значно вища, ніж в інших. Це насторожує. Можливо, нашим лікарям у регіонах треба чимось допомогти,
– сказав Зеленський.

Водночас на нараді зазначили, що зафіксовано спад зараження COVID-19 на Тернопільщині – в області, яка була серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом.

Зауважимо, що загальна кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 14 квітня сягнула вже цифри 3372. З цієї кількості померли 98 людей, а одужали – 119.

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Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Медицина Володимир Зеленський Лікування Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Офіс Президента
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