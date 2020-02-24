В Кракові госпіталізували хворого через підозру на коронавірус
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В Польщі перевіряють ймовірний випадок зараження коронавірусом Covid-2019. Хворого госпіталізували до Університетської лікарні в Кракові.
Хворий попередньо перебував в Азії, пишуть польські ЗМІ.
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У лікарні не повідомляють деталей про пацієнта. Відомо, що пацієнт перебував у Азії, але не в Китаї.
Попередньо в Університетській лікарні вже перевіряли три випадки зараження коронавірусом. Проте аналізи не підтвердили захворювання.
Головне про коронавірус Covid-2019
- Станом на 24 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 619 людей. Загальна кількість інфікованих – 79 360 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 25 тисяч людей.
- Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії. Там коронавірусCovid-2019 підтвердили у 157 людей, від ускладнень померло 3 людей. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
- Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.
- У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.
- 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
- Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
- Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
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