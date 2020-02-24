В Кракові госпіталізували хворого через підозру на коронавірус

В Польщі перевіряють ймовірний випадок зараження коронавірусом Covid-2019. Хворого госпіталізували до Університетської лікарні в Кракові.

Хворий попередньо перебував в Азії, пишуть польські ЗМІ.

Читайте також: В Італії померла четверта людина, в якої виявили коронавірус

У лікарні не повідомляють деталей про пацієнта. Відомо, що пацієнт перебував у Азії, але не в Китаї.

Попередньо в Університетській лікарні вже перевіряли три випадки зараження коронавірусом. Проте аналізи не підтвердили захворювання.

Головне про коронавірус Covid-2019

Станом на 24 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 619 людей . Загальна кількість інфікованих – 79 360 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 25 тисяч людей.

. Загальна кількість по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 25 тисяч людей. Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії . Там коронавірусCovid-2019 підтвердили у 157 людей, від ускладнень померло 3 людей. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

. Там коронавірусCovid-2019 підтвердили у 157 людей, від ускладнень померло 3 людей. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.

. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу. У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.

20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає. Люди перебувають на обсервації в медичному центрі " Нові Санжари

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.