В лікарні окупованого Луганська зафіксували спалах коронавірусу

В одній з лікарень в окупованому Луганську зафіксували спалах коронавірусної інфекції.

Як пише видання "Радіо Свобода" спалах COVID-19 стався у 4-й лікарні окупованого Луганська.

Читайте також Луганщина може стати осередком епідеміологічної загрози для України, – експерт

Коронавірус також виявили у головного лікаря, бухгалтера, водія секретаря головного лікаря.

"В 4-й лікарні окупованого Луганська кілька лікарів і співробітників отримали позитивний тест на COVID-19", – йдеться у джерелі.

4-та лікарня визначена профільною з прийому пацієнтів з COVID-10 у Луганську.

Додамо, на окупованих територіях Луганської області рішенням так званого уряду "ЛНР" введено жорсткі заходи карантину до 12 травня, призупинено міжміське транспортне сполучення, не працюють оптові ринки.

Контрольоване Росією угруповання "ЛНР" про хворих медиків не повідомляє.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.