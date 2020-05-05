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В лікарні окупованого Луганська зафіксували спалах коронавірусу

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В лікарні окупованого Луганську зафіксували спалах коронавірусу
В лікарні окупованого Луганську зафіксували спалах коронавірусу / Getty Images

В одній з лікарень в окупованому Луганську зафіксували спалах коронавірусної інфекції.

Як пише видання "Радіо Свобода" спалах COVID-19 стався у 4-й лікарні окупованого Луганська.

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Коронавірус також виявили у головного лікаря, бухгалтера, водія секретаря головного лікаря. 

"В 4-й лікарні окупованого Луганська кілька лікарів і співробітників отримали позитивний тест на COVID-19", – йдеться у джерелі.

4-та лікарня визначена профільною з прийому пацієнтів з COVID-10 у Луганську.

Додамо, на окупованих територіях Луганської області рішенням так званого уряду "ЛНР" введено жорсткі заходи карантину до 12 травня, призупинено міжміське транспортне сполучення, не працюють оптові ринки. 

Контрольоване Росією угруповання "ЛНР" про хворих медиків не повідомляє.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Окуповані території Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Лікування Здоров'я Новини Луганська
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