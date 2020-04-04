В лікарнях Італії майже сотня українців із діагнозом COVID-19, – Аваков

В ураженій епідемією коронавірусу Італії є багато українців. Майже сотня громадян перебуває у лікарнях Італії з підтвердженим позитивним діагнозом на COVID-19.

Зокрема й через це Україна направляє в Італію бригаду з 20 своїх медиків. Про це розповів очільник МВС України Арсен Аваков, передає Інтерфакс-Україна.

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Сьогодні ми відправляємо 20 медиків-українців в Італії. Для нас це дуже важливий крок. По-перше, це по-людськи і правильно – допомогти друзям. По-друге, в Італії працює дуже багато українців. За нашими неофіційними даними, майже 100 з них перебувають у лікарнях Італії, їх лікують італійські медики,

– наголосив він.

Зауважимо, що в МЗС раніше заявляли, що в Італії коронавірусом заразився 121 громадянин України.

За словами Авакова, українські медики з МОЗ і МВС допоможуть як Італії, так і Україні.

"Для нас є неоціненним досвід, який отримають наші медики", – додав глава МВС.

Цікаво! Серед українських медиків, які протягом двох тижнів будуть виконувати свою роботу в Італії є анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи, терапевти, а також медичні сестри.

Аваков уточнив, що для них повне забезпечення, в тому числі захисними засобами, надає українська сторона, Італія ж надає роботу і проживання.

Що відомо про коронавірус в Італії? Італія залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу в Європі. Від початку епідемії в Італії понад 120 тисяч людей заразились коронавірусом, померли – 14 681 людина.



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