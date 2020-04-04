24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

В лікарнях Італії майже сотня українців із діагнозом COVID-19, – Аваков

- Читать новость на русском
Арсен Аваков / Пресслужба Кабміну

В ураженій епідемією коронавірусу Італії є багато українців. Майже сотня громадян перебуває у лікарнях Італії з підтвердженим позитивним діагнозом на COVID-19.

Зокрема й через це Україна направляє в Італію бригаду з 20 своїх медиків. Про це розповів очільник МВС України Арсен Аваков, передає Інтерфакс-Україна.

До теми Ляшко розповів про бригаду лікарів, яка вирушить на допомогу в Італію

Сьогодні ми відправляємо 20 медиків-українців в Італії. Для нас це дуже важливий крок. По-перше, це по-людськи і правильно – допомогти друзям. По-друге, в Італії працює дуже багато українців. За нашими неофіційними даними, майже 100 з них перебувають у лікарнях Італії, їх лікують італійські медики,
– наголосив він.

Зауважимо, що в МЗС раніше заявляли, що в Італії коронавірусом заразився 121 громадянин України.

За словами Авакова, українські медики з МОЗ і МВС допоможуть як Італії, так і Україні.

"Для нас є неоціненним досвід, який отримають наші медики", – додав глава МВС.

Цікаво! Серед українських медиків, які протягом двох тижнів будуть виконувати свою роботу в Італії є анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи, терапевти, а також медичні сестри.

Аваков уточнив, що для них повне забезпечення, в тому числі захисними засобами, надає українська сторона, Італія ж надає роботу і проживання.

Що відомо про коронавірус в Італії? Італія залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу в Європі. Від початку епідемії в Італії понад 120 тисяч людей заразились коронавірусом, померли – 14 681 людина.

В країні діє жорсткий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби. За ситуацією в Італії слідкує весь світ.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Міністерство внутрішніх справ Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Арсен Аваков Здоров'я Лікування Новини політики
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 00:26 Як ховали померлу від коронавірусу 37-річну породіллю: відео
Новини України 12355
сьогодні , 07:20 Що робити після повернення додому з вулиці: покрокова інструкція
Медицина 18354
сьогодні , 00:30 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
Лікування 26128
сьогодні , 10:44 Від коронавірусу в Україні померли вже 28 людей: деталі
Лікування 25179
сьогодні , 09:43 Ломаченко буде допомагати росіянину готуватися до поєдинку проти Мейвезера
Бокс 2342
сьогодні , 07:00 Що можуть не оплачувати українці протягом карантину
Новини України 56675
сьогодні , 10:14 В Україні 1096 випадків коронавірусу: статистика по областях
Лікування 7146
сьогодні , 11:57 Антирекорд у світі: за добу у США від коронавірусу померло 1480 людей
Лікування 15446
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
2 квітня 18:10 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
31 березня 16:56 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
31 березня 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин
Залиште відгук