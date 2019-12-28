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В молодих людей знаходять новий дуже агресивний тип раку

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Новий вид раку / pixabay.com

Багато людей, які стикаються з раком шлунка до 60 років, мають генетично і клінічно інші види пухлин. Вони швидше ростуть та метастазують.

У таких пацієнтів найгірший прогноз, вони демонструють і велику резистентність перед традиційною хімієтерапією. Результати цього дослідження опубліковані в журналі Surgery.

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Протягом останніх десятків років кількість випадків раку шлунка у літніх пацієнтів знижується, а ось ранній початок раку зустрічається все частіше. Сьогодні на його частку припадає вже 30% всіх нових діагнозів.

Як проходило дослідження?

Автори дослідження вважають це тривожним трендом, оскільки рак шлунка – дуже важка хвороба. Вони вивчили 75 тисяч випадків раку, використовуючи кілька баз даних із пухлин і скористались статистикою по раку шлунка з 1973 по 2015 роки.

Новий вид раку шлунка
Новий вид раку шлунка \ unsplash.com

У США сьогодні середній вік встановлення діагнозу рак шлунка становить 68 років, але людям від 30 до 60 ця хвороба загрожує значно більше.

Висновки вчених

Це не пов'язано з тим, що медичні установи поліпшили попередню діагностику. Не існує жодних методів універсального скринінгу на рак шлунка, саме тому у молодих пацієнтів його знаходять на пізній стадії, ще більш запущеним, ніж у пацієнтів похилого віку. Крім того, дослідження показало, що ранній рак генетично і молекулярно відрізняється від того, що зустрічається у літньому віці.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Онкозахворювання Лікування Медицина
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