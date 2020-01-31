В Німеччині коронавірус виявили у дитини

Дитина з Баварії став шостим громадянином Німеччини, який захворів на коронавірус.

Відомо, що батько дитини є працівником компанії Webasto, який контактував з інфікованою коронавірусом громадянкою Китаю, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Німеччині.

До теми: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу

Згідно з даними Державного управління охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів (LGL), опівдня зафіксували ще один випадок в Баварії. Це дитина чоловіка з району Траунштайн, у якого раніше був позитивний результат на коронавірус,

– йдеться в повідомленні.



Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 31 січня, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 213 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 9692 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 184 людини.

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підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився. Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

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