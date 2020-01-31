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В Німеччині коронавірус виявили у дитини

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Коронавірус у Німеччині / theaustralian.com

Дитина з Баварії став шостим громадянином Німеччини, який захворів на коронавірус.

Відомо, що батько дитини є працівником компанії  Webasto, який контактував з інфікованою коронавірусом громадянкою Китаю, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Німеччині.

До теми: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу

Згідно з даними Державного управління охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів (LGL), опівдня зафіксували ще один випадок в Баварії. Це дитина чоловіка з району Траунштайн, у якого раніше був позитивний результат на коронавірус,
– йдеться в повідомленні.


Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

 

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 31 січня, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 213 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 9692 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 184 людини.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
  • МАУ виконає два рейси, аби евакуювати українців з КНР.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Діти Інфекція
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