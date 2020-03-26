В Німеччині лише за останню добу виявили 7 тисяч хворих на коронавірус

У Німеччині лише за останню добу виявили понад 7000 нових випадків інфікування коронавірусом. Від хвороби померли ще 72 громадяни Німеччини.

Президент Німеччини Вальтер Штайнмаєр звернувся до громадян, попросивши їх набратися терпіння. Про це повідомило видання Bild.

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За останню добу вдалося виявити 7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом Covid-19,

– йдеться у звіті німецьких епідеміологів.

Загалом у Німеччині захворіли на коронавірус понад 40 тисяч людей, а кількість смертельних випадків від недуги – 229.

За словами президента Німеччини Вальтера Штайнмаєра, заходи, спрямовані на соціальне дистанціювання, можуть тривати тижнями.

Він також похвалив німецькі лікарні за лікування французьких та італійських громадян, щоб полегшити навантаження на систему охорони здоров'я в цих країнах.

Як Німеччина реагує на спалах коронавірусу

Коронавірус потужно вдарив по Німеччині, як і по інших країнах Європи. Кількість заражених стрімко зростає. Водночас кількість смертей досі є доволі низькою.

Одним із факторів, який пояснює низьку смертність від коронавірусу в Німеччині, є надзвичайно велика кількість тестів , що проводяться в Німеччині. Німецькі лабораторії наразі проводять понад 160 тисяч тестів на коронавірус щотижня. Це більше, аніж деякі європейські країни разом взяті з моменту початку кризи.

, що проводяться в Німеччині. Німецькі лабораторії наразі проводять понад 160 тисяч тестів на коронавірус щотижня. Це більше, аніж деякі європейські країни разом взяті з моменту початку кризи. Адже масове тестування сприяє зниженню смертності, бо дозволяє виявляти випадки Covid-19 навіть у пацієнтів, у яких мало або немає симптомів.

Також німецький уряд замовив додатково 10 тисяч рятувальних систем штучної вентиляції легень, на додаток до 25 тисяч, які вже встановлені у лікарнях по всій країні.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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