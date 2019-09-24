В Німеччині похмілля визнали хворобою

Суд у Франкфурті-на-Майні задовольнив позов проти виробника антипохмільних напоїв, чиї обіцянки на етикетках визнали помилковими.

У рішенні суду йдеться, що хворобою можна вважати навіть невеликі та тимчасові порушення в роботі організму. Похмілля підходить за всіма ознаками: воно викликає втому, нудоту і головний біль, пише BBC.

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Фірма випускала напої, які нібито полегшують ці симптоми. За німецькими законами, харчових продуктів не можна приписувати лікувальні або профілактичні властивості, тому суд встав на сторону позивача.

Як додає видання, вердикт був винесений в розпал щорічного фестивалю пива "Октоберфест" у Мюнхені.



Ліки проти похмілля не допомагають

Що насправді допомагає при похміллі?

У спеціальних "препаратів від похмілля" немає доведеної ефективності, хоча вони можуть полегшити деякі симптоми за рахунок води, з якою їх приймають.

Якщо болить голова і все тіло – прийміть аспірин, ібупрофен або інше нестероїдні протизапальні засоби. Вони не впливають на похмілля безпосередньо, але голова і тіло будуть менше боліти шляхом знеболювання.

Однак препарати можуть подразнювати й без того чутливий шлунок і навантажувати печінку, тому спочатку допоможіть травній системі. Щоб не навантажувати травну систему, уникайте жирного, гострого, кислого.

Вбити двох зайців допоможуть овочевий бульйон або курячий суп: вони відновлять водний баланс і наповнять організм вітамінами і мінералами, які "змилися" разом з сечею з організму.

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