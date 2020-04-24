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В Німеччині розпочали масове тестування на антитіла до коронавірусу: чому це важливо

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Антитіла до коронавірусу: Німеччина розпочала перше в Європі національне тестування / ndex.hr

Німеччина першою в Європі почала масове тестування людей на антитіла до COVID-19. Вчені вважають, що люди, які перехворіли на коронавірусну хворобу, повинні мати антитіла до інфекції в крові.

Згідно із заявою представників Інституту Роберта Коха, програма стартувала минулого тижня. Фахівці переконані, що дослідження допоможе зрозуміти реальну кількість хворих в країні, а також прискорить скасування карантинну. Перші результати очікуються в травні, пише Bisiness Insider.

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Дослідження допоможе з'ясувати, як багато людей вже перехворіли на коронавірус і отримали до нього імунітет. Без цієї інформації неможливо планувати скасування карантину і повернення до звичного життя.

Тестування проводитимуть в три етапи: 

  • на першому вчені проаналізують зразки, отримані від донорів крові,
  • другий етап охопить жителів найбільш постраждалих районів Німеччини,
  • а третій – більшу частину населення країни.

За словами фахівців, велика частина заражень коронавірусною інфекцією проходить в легкій формі або без симптомів і не потрапляє до статистики. Тестування на антитіла дозволить виявити такі випадки і зрозуміти, який відсоток жителів країни перехворів і отримав імунітет до інфекції.

За офіційними даними, в Німеччині, населення якої становить 83 мільйони осіб, виявили понад 153 000 випадків зараження COVID-19, понад 5,5 тисяч з яких закінчилися летально. При цьому влада щодня тестує понад 120 000 людей.

На жаль, досі неясно, чи може наявність антитіл говорити про наявність імунітету до вірусу. ВООЗ закликає не поспішати з висновками і не послаблювати заходи щодо самоізоляції до тих пір, поки не створять вакцину.


Тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Медицина Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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