В Німеччині почали випробувати вакцину проти коронавірусу на людях

У Німеччині почали клінічні випробування вакцини проти коронавірусу COVID-19 на людях. Дозвіл випробувати вакцину на добровольцях отримала фірма BioNTech.

Про це повідомив Федеральний інститут вакцин та біомедичних препаратів Пауля Ерліха (PEI) в Twitter.

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Перше клінічне випробування вакцини проти COVID-19 затверджено в Німеччині. Тестування вакцини на людині є важливою віхою на шляху до безпечних та ефективних вакцин проти COVID-19,

– йдеться в повідомленні.

Дозвіл протестувати вакцину на здорових добровольцях отримала фірма BioNTech.



Вакцина проти коронавірусу може з'явитися раніше, ніж планували / Фото Unsplash

Випробування проходитимуть в 3 етапи: спочатку на невеликій групі – 200 добровольців віком від 18 до 55 років, потім на кількох тисячах людей і насамкінець – на 20 тисячах осіб. Вакцинуватимуть одним із кількох злегка модифікованих варіантів вакцини.

Клінічні випробування спрямовані на визначення загальної переносимості кандидатів та їх здатності генерувати специфічну імунну відповідь проти збудника.

Інститут Пауля Ерліха передбачає, що наступні клінічні випробування кандидатів у Німеччині розпочнуться в найближчі кілька місяців.

++ Erste klinische Prüfung eines COVID-19-Impfstoffs in Deutschland genehmigt. ++

Die Erprobung eines Impfstoffs am Menschen ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu sicheren & wirksamen Impfstoffen gegen #COVID19.

️https://t.co/mkLcCesQ7j #Coronavirus pic.twitter.com/ZYiCAhKmqS — Paul-Ehrlich-Institut (PEI) (@PEI_Germany) April 22, 2020

Як працює вакцинаДобровольцям вводять препарат, який містить штучну ДНК з частиною генетичного коду вірусу. Після ін'єкції клітини починають виробляти нешкідливі копії вірусу. Це активує імунну систему людини і вона виробляє антитіла.

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