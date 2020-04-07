В Нью-Йорку розглядають можливість масових поховань у міських парках

Голова комітету з охорони здоров'я міської ради Нью-Йорка Марк Левін сказав, що міська влада розглядає можливість в разі крайньої потреби проводити групові поховання померлих від коронавірусу на території міських парків.

Про це він написав у Twitter.

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Чиновник додав, що якщо такий спосіб схвалять, то це буде "тимчасове поховання".

Незабаром ми почнемо "тимчасове поховання". Це, ймовірно, буде зроблено за допомогою парку для похорону Нью-Йорка (так, ви правильно прочитали). Траншеї будуть вириті по 10 могил в ряд. Це буде зроблено гідно, упорядковано і тимчасово. Але це буде важко для жителів Нью-Йорка", - написав Левін.

Ситуація в Нью-Йорку і США

На цей момент число загиблих в місті вже перевищила 2 тисячі людей і незабаром очікується сплеск смертності. По всьому місту організовані саморобні морги, де тіла зберігаються в рефрижераторних трейлерах за межами лікарень, тому що в медустановах морги вже переповнені.

Згідно з дослідженнями співробітників Медичної школи Університету Вашингтона, пік захворюваності коронавірусу в Америці досягне максимуму через 10 днів – 16 квітня. У цей день прогнозується 3130 смертей на добу від інфекції.

За даними на 7 квітня, у світі понад 1 мільйона 348 тисяч заражених коронавірусів. З них близько 74 тисяч померли, ще 285 тисячі осіб вилікувалися. США знаходяться на першому місці за кількістю заражених – понад 368 тисяч громадян, майже 11 тисяч померли, майже 20 тисяч одужали.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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