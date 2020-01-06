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В ОАЕ у чоловіка з вуха дістали краба

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Краб заліз чоловіку у вухо / unsplash.com

Неймовірний випадок стався в місті Абу-Дабі в ОАЕ, де лікарям довелося діставати живого краба з вуха пацієнта.

Інцидент стався на пляжі. Чоловік, який відпочивав,  в якийсь момент помітив, що щось потрапило йому в вухо, однак йому і в голову не могло прийти, що це міг бути краб, пише видання Gulf News.

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Спочатку турист не надавав значення тому, що трапилося, але вже через кілька годин дискомфортні відчуття змінилися різким болем. Тоді чоловік і звернувся до лікарів.

У чоловіка дістали з вуха краба
У чоловіка дістали з вуха краба \ gulfnews.com

Оглянувши пацієнта, лікар повідомив, що у нього у вусі застряг живий краб. Попри те, що він був досить маленьким, неприємностей чоловікові він доставив чимало. Слуховий прохід пацієнта сильно розпух.

Щоб не погіршити ситуацію, морську істоту видалили з вуха шляхом ендоскопічної операції. До цього методу вдалися для того, щоб не погіршити пошкодження в вусі.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Медицина ОАЕ
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