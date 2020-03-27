В Одесі людей з підозрою на COVID-19 тримають в одному боксі: історія пацієнта
На Одещині підтвердили 5 випадків інфікування COVID-19, ще у 4 людей підозрюють коронавірус. Усіх таких пацієнтів медики поміщають в Одеську міську інфекційну лікарню.
В одній із палат лежить 19-річний хлопець, у нього якраз підозрюють інфекцію. В одному приміщенні з ним – інший чоловік, у якого вже діагностували пневмонію та теж чекають на результати тесту на COVID-19. Молодий одесит з підозрою розповів "Думській", що недавно повернувся літаком із Європи, летів через Стамбул.
Важливо На Одещині вже 5 випадків зараження коронавірусом: деталі про хворих
Він всюди проходив температурний скринінг, однак підвищеної температури у нього не виявили. Симптоми коронавірусу у хлопця почали з’являтися згодом.
Вчора температура підскочила відразу до 39,5 градусів. Я її збив, але почався сухий кашель. Вранці поїхав в інфекційну лікарню. Мене подивилися, взяли проби, але сказали, що тестів зараз в Одесі немає,
– розповів хворий.
За його словами, річ у тім, що тести є, однак на них немає сертифікатів – тому їх неможливо використовувати для пацієнтів.
Бокс для людей, що хворі або мають підозру на коронавірус / Фото "Думська"
"Тому мої аналізи відправили до Києва, сказали чекати 5 днів в боксі. З одного боку, я зараз можу підписати документ, що я відмовляюся від госпіталізації і піти звідси на самоізоляцію. З іншого, – після цього жодна лікарня мене не візьме лікувати, тому треба лежати", – пояснив хлопець.
Одесит розповів також, що з вікна свого боксу бачить, як багато людей приходить до лікарні, втім, більшість із них просто не приймають.
Бокс для інфікованих коронавірусом в Одесі / Фото "Думська"
Окрім того, разом із ним в одній палаті перебуває ще один чоловік із підозрою на коронавірус. Він теж прилетів зі Стамбула та має пневмонію. Однак, у нього нижча температура – трохи більше 37-ми градусів.
Лікарі сказали, що місць в лікарні немає. Сидимо удвох і думаємо, хто кого заразить,
– поскаржився юнак.
Як лікують одесита з підозрою на COVID-2019
- Йому виписали парацетамол, антивірусне, антибіотик і протизапальний препарат. Всі ці ліки він купив сам.
- Окрім того, по приїзду до лікарні йому безкоштовно вкололи димедрол із жарознижувальним. У хлопця у той час температура тіла піднялася до 40 градусів.
Обидва пацієнти сподіваються, що їм хоча б шторку повісять між ліжками.
Тим часом медики заходять в палату в захисних костюмах, рукавичках і масках, які потім викидають у відро у тому ж таки боксі. Їжу хворим передають через віконце.
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