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В Одесі людей з підозрою на COVID-19 тримають в одному боксі: історія пацієнта

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Бокс для хворих на коронавірус в Одесі / "Думська"

На Одещині підтвердили 5 випадків інфікування COVID-19, ще у 4 людей підозрюють коронавірус. Усіх таких пацієнтів медики поміщають в Одеську міську інфекційну лікарню.

В одній із палат лежить 19-річний хлопець, у нього якраз підозрюють інфекцію. В одному приміщенні з ним – інший чоловік, у якого вже діагностували пневмонію та теж чекають на результати тесту на COVID-19. Молодий одесит з підозрою розповів "Думській", що недавно повернувся літаком із Європи, летів через Стамбул.

Важливо На Одещині вже 5 випадків зараження коронавірусом: деталі про хворих

Він всюди проходив температурний скринінг, однак підвищеної температури у нього не виявили. Симптоми коронавірусу у хлопця почали з’являтися згодом.

Вчора температура підскочила відразу до 39,5 градусів. Я її збив, але почався сухий кашель. Вранці поїхав в інфекційну лікарню. Мене подивилися, взяли проби, але сказали, що тестів зараз в Одесі немає,
– розповів хворий.

За його словами, річ у тім, що тести є, однак на них немає сертифікатів – тому їх неможливо використовувати для пацієнтів.


Бокс для людей, що хворі або мають підозру на коронавірус / Фото "Думська"

"Тому мої аналізи відправили до Києва, сказали чекати 5 днів в боксі. З одного боку, я зараз можу підписати документ, що я відмовляюся від госпіталізації і піти звідси на самоізоляцію. З іншого, – після цього жодна лікарня мене не візьме лікувати, тому треба лежати", – пояснив хлопець.

Одесит розповів також, що з вікна свого боксу бачить, як багато людей приходить до лікарні, втім, більшість із них просто не приймають.


Бокс для інфікованих коронавірусом в Одесі / Фото "Думська"

Окрім того, разом із ним в одній палаті перебуває ще один чоловік із підозрою на коронавірус. Він теж прилетів зі Стамбула та має пневмонію. Однак, у нього нижча температура – трохи більше 37-ми градусів.

Лікарі сказали, що місць в лікарні немає. Сидимо удвох і думаємо, хто кого заразить,
– поскаржився юнак.

Як лікують одесита з підозрою на COVID-2019

  • Йому виписали парацетамол, антивірусне, антибіотик і протизапальний препарат. Всі ці ліки він купив сам.
  • Окрім того, по приїзду до лікарні йому безкоштовно вкололи димедрол із жарознижувальним. У хлопця у той час температура тіла піднялася до 40 градусів.

Обидва пацієнти сподіваються, що їм хоча б шторку повісять між ліжками.

Тим часом медики заходять в палату в захисних костюмах, рукавичках і масках, які потім викидають у відро у тому ж таки боксі. Їжу хворим передають через віконце.


Як розрізнити симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Одеси Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Лікування
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