В одному з найбільших університетів України стався спалах кору

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича стався спалах кору.

З 25 вересня 2019 року й донині в навчальному закладі на кір захворіли 8 студентів, повідомляє прес-служба Чернівецького обласного лабораторного центру міністерства охорони здоров'я.

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Яких заходів вживають, щоб зупинити спалах?

У ході засідання місцевого департаменту охорони здоров'я вирішили зосередили увагу на спалаху хвороби серед студентів ЧНУ, та на значній кількості контактних осіб.

Для подолання спалаху у вищих навчальних закладах визначать осіб-координаторів для співпраці із департаментом охорони здоров’я.



Симптоми кору

Координатори мають оперативно повідомляти медиків у разі появи нових випадків захворювання на кір у їхніх вишах, здійснити збір та узагальнення інформації про вакцинальний статус усіх студентів.

У ВНЗ планують розгорнути роботу тимчасових пунктів щеплень. Також організують спостереження за особами, які контактували з хворими.

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