В одному з найбільших університетів України стався спалах кору
У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича стався спалах кору.
З 25 вересня 2019 року й донині в навчальному закладі на кір захворіли 8 студентів, повідомляє прес-служба Чернівецького обласного лабораторного центру міністерства охорони здоров'я.
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Яких заходів вживають, щоб зупинити спалах?
У ході засідання місцевого департаменту охорони здоров'я вирішили зосередили увагу на спалаху хвороби серед студентів ЧНУ, та на значній кількості контактних осіб.
Для подолання спалаху у вищих навчальних закладах визначать осіб-координаторів для співпраці із департаментом охорони здоров’я.
Координатори мають оперативно повідомляти медиків у разі появи нових випадків захворювання на кір у їхніх вишах, здійснити збір та узагальнення інформації про вакцинальний статус усіх студентів.
У ВНЗ планують розгорнути роботу тимчасових пунктів щеплень. Також організують спостереження за особами, які контактували з хворими.
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