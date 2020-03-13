В окупованій Горлівці зафіксували 12 випадків коронавірусу

На території окупованої Горлівки виявили 12 людей, хворих на коронавірус. Подробиць про їхній стан наразі немає.

За попередньою інформацією, коронавірус поширюється на окупованій території, заявив глава МВС Арсен Аваков під час виїзного засідання Кабміну.

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Він зазначив, що для іноземців можуть ввести 100% обмеження на пунктах пропуску з окупованих Донбасом. Також пропускатимуть лише громадян України, які мають реєстрацію на неокупованих територіях.

Аваков пояснив, якщо у громадян, які живуть в ОРДЛО, немає реєстрації на підконтрольній території, їх не пропустять через КПВВ, поки діє карантин.

Карантин в Україні: що треба знати

11 березня Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні.

на загальнонаціональному рівні. Усі обмеження введені через поширення у світі коронавірусу та оголошення пандемії через Covid-19 .

. З 12 березня до 3 квітня у всіх навчальних закладах України скасували навчання.

Заборонено проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 осіб. Сюди відносять культурні події, спортивні та розважальні заходи. Однак заборона не стосується заходів державної необхідності.

Важливо! Станом на 13 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом. Хворобу виявили у двох чоловіків у Чернівцях. Наразі вони перебувають в лікарні у стабільному стані. Також хворобу виявили в літньої жінки з Житомирщини. Вона перебуває в стабільному стані в лікарні.

Як не захворіти на коронавірус: рекомендації ВООЗ

Регулярно мийте руки з милом.

Закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя, коли чхаєте чи кашляєте.

М'ясо, яйця та риба обов'язково термічно обробляйте.

Мийте фрукти та овочі.

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання.

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

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Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу