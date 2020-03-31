В окупованому Донецьку зафіксували перший випадок коронавірусу

На окупованій території Донецької області лабораторно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка 19 березня разом з чоловіком і маленьким сином приїхала з Москви.

Як зазначила псевдоміністерка охорони здоров'я "ДНР" Ольга Долгошапко, 24 березня жінка відчула слабкість, а 29 березня звернулася до лікарів, передають ЗМІ окупантів.

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Пацієнтці викликали швидку допомогу і госпіталізували до інфекційного відділення.

У хворої спостерігались симптоми: підвищення температури тіла до 37,4 градуса, загальне нездужання, кашель, втрата нюху, блювота. На третій день спостереження стан зараженої стабільний, температура тіла – нормальна,

– мовиться у повідомленні.

За даними "МОЗ ДНР", хвора спілкувалася лише з членами сім'ї, всі вони госпіталізовані. Також встановлюються всі люди, з якими могла контактувати сім'я, для ізоляції та проведення тестування.

Коронавірус на окупованих територіях: головне

Станом на 31 березня луганські бойовики визнали наявність лише одного випадку інфікування коронавірусом. Натомість донецькі бандформування не підтвердили жодного випадку. При цьому тестування на коронавірус на окупованих територіях фактично немає, через брак тестових систем.

Більшість місцевих не отримують належної медичної допомоги та перебувають вдома через нестачу місць у лікарнях.

В окупованому Криму виявили 19 підтверджених випадків зараження коронавірусом. З них 5 – у місті Севастополі, яке, згідно з українським законодавством, є окремою адміністративною одиницею. Водночас, в інфекційних відділеннях лікарень півострова перебуває понад 1000 осіб з пневмонією.

Українська влада не виключає, що окупанти на Донбасі, а також у Криму приховують від місцевих жителів реальний стан поширення на COVID-19. Наразі там майже 10 тисяч хворих на ГРВІ, значна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії.



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