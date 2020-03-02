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В окупованому Криму 50 осіб перебувають на карантині через підозру на коронавірус – ЗМІ

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Коронавірус в окупованому Криму: що відомо / themoscowtimes

За повідомленнями ЗМІ, в окупованому Російською Федерацією Криму та Севастополі на карантині перебувають 50 людей. Відомо, що вони приїхали з Китаю.

Інформація по це з'явилася після того, як стало відомо про втечу жінки з карантину, про це повідомляє РІА Новий день з посиланням на прес-службу міжрегіонального управління Росспоживнагляду.

Що було до цього Жінка з підозрою на коронавірус втекла з лікарні окупованого Криму: ймовірно, у Ростов

Кореспондентка заявляє, що влада нібито приховувала інформацію про карантин, поки про це не дізналися журналісти. Журналістка стверджує, що офіційні коментарі почали надходити лише після того, як інформація просочилася в пресу. 

Нагадаємо, що ще в середині лютого з окупованого Севастополя з-під карантину втекла жінка. Своїм сусідкам по палаті вона повідомила, що збирається до Ростовської області. Нині її оголошено в розшук.

Останні новини про коронавірус:

  • Станом на 2 березня коронавірус підтвердили у понад 89 тисяч хворих, три тисячі з яких померли. Втім, є і хороші новини – одужали понад 45 тисяч людей.
  • Впродовж останнього тижня коронавірус стрімко поширюється Європою. Нині Італія є епіцентром спалаху серед європейських країн. 
  • ВООЗ підняла рівень загрози епідемії коронавіруса до "дуже високого". Це найвищий рівень ризику в градації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Втім, в організації наголошують – глобальної пандемії немає.
  • В Україні жодного випадку COVID-19 не виявили. Втім, поза межами країни на коронавірус захворіли 5 українців – 1 людина вже встигла одужати.
  • МЗС України радить утриматись від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах. 

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Факти про коронавірус
Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

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Коронавірус з Китаю: останні новини
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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Новини Криму Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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