В окупованому Криму 50 осіб перебувають на карантині через підозру на коронавірус – ЗМІ
За повідомленнями ЗМІ, в окупованому Російською Федерацією Криму та Севастополі на карантині перебувають 50 людей. Відомо, що вони приїхали з Китаю.
Інформація по це з'явилася після того, як стало відомо про втечу жінки з карантину, про це повідомляє РІА Новий день з посиланням на прес-службу міжрегіонального управління Росспоживнагляду.
Що було до цього Жінка з підозрою на коронавірус втекла з лікарні окупованого Криму: ймовірно, у Ростов
Кореспондентка заявляє, що влада нібито приховувала інформацію про карантин, поки про це не дізналися журналісти. Журналістка стверджує, що офіційні коментарі почали надходити лише після того, як інформація просочилася в пресу.
Нагадаємо, що ще в середині лютого з окупованого Севастополя з-під карантину втекла жінка. Своїм сусідкам по палаті вона повідомила, що збирається до Ростовської області. Нині її оголошено в розшук.
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Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал
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