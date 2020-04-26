В окупованому Криму на карантин закрили цілу лікарню через ліфтера з COVID-19: подробиці

Закрити на карантин довелося лікарню з людьми в Красногвардійському районі Криму. Її перевели в режим обсерватора, оскільки у медзакладі виявили хворого на коронавірус ліфтера.

Про це розповіли в окупаційній адміністрації анексованого півострова, передає Интерфакс.

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Осередок досить непростий, тому що ліфтер мав велику кількість контактів. Важливо було вибрати контакти першого порядку, щоб лікарня пішла в обсервацію,

– зауважують окупанти.

Відтак, на обсервацію помістили 89 медичних працівників та 60 пацієнтів.

Крім того, на карантин закрили терапевтичне відділення лікарні в Алушті після виявлення COVID-19 в однієї з пацієнток – жінки 1925 року народження, яка підключена до апарату ШВЛ.

Там в обсервації залишаються 17 осіб: 15 медиків і два пацієнти.

Напередодні в режим обсерватора була переведена й клінічна лікарня в Сімферополі через зараження двох лікарів коронавірусом: там на два тижні закриті 87 медпрацівників і 28 пацієнтів.

Яка ситуація з коронавірусом у Криму? Окупанти стверджують, що загалом COVID-19 на півострові інфікувалися 69 осіб. У Севастополі, який за українським законодавством є окремою адміністративною одиницею, ще 25 випадків.



Втім, найімовірніше, російські окупанти зумисне занижують загальну кількість хворих на коронавірус. Їх на півострові може бути значно більше.