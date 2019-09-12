В окупованому Криму спалахнула смертельно небезпечна хвороба

На території окупованого Росією Криму з початку вересня зафіксували 55 випадків смертельно небезпечної хвороби Лайма.

Відомо, що три випадки захворювання на системний кліщовий бореліоз (хвороба Лайма) виявили у людей, які приїхали на територію Криму, пише Росспоживнагляд в окупованому Криму.

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Протягом минулого періоду щеплення проти хвороби Лайма отримали 3369 людей, з які відносять до групи ризику — лісники, студенти, які проходять виробничу практику в гірничо-лісових зонах і особи, що виїжджають на ендемічні для кліщового вірусного енцефаліту території.

Хвороба Лайма – чим небезпечна Це інфекційна хвороба, яка передається людині під час присмоктування чорноногих кліщів до шкіри. Активність нападів припадає на квітень-травень та серпень-вересень. Хворобу Лайма спричинюють борелії, яких переносять виключно кліщі. Зараження відбувається, коли комаха впорскує слину в ранку. Щороку в Україні фіксують до 1500 випадків зараження на бореліоз. Несвоєчасне звернення до медиків може обернутись "букетом" серйозних хронічних захворювань – від болю у суглобах і проблем з нервовою та серцево-судинною системами до неврологічних розладів. Бореліоз може призвести навіть до інвалідності.

Серопрофілактику отримали 221 особа.



Хвороба Лайма: симптоми та стадії розвитку захворювання

Серопрофілактика – що це? Це спосіб запобігання інфекційним захворюванням людини і тварин шляхом застосування сироваток імунних або гамма-глобулінів, що містять антитіла проти відповідних збудників.

За даними відомства, на початку вересня проти кліщів обробили площі 2136,778 га, в тому числі, і 421 га площі літних оздоровчих організацій.

Аркацидні обробки провели на стоянках 23 туристичних маршрутів, площею 430 га.

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