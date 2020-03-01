Жінка з підозрою на коронавірус втекла з лікарні окупованого Криму: ймовірно, у Ростов

В окупованому Росією Севастополі жінка, у якої медики підозрювали коронавірус, пізно ввечері втекла із лікарні. Її наразі оголосили в розшук.

Жінка збиралась у Ростовську область – про це розповіла своїм сусідкам по палаті, повідомляє телеграм-канал Mash.

До теми: Через епідемію коронавірусу 38% американців бояться пива бренду Corona

Ймовірно, саме туди і втекла пацієнтка пізно ввечері ще 16 лютого. Водночас у російському Ростові-на-Дону її вже оголосили в розшук. Так, жінку шукають в тому числі в хостелах і готелях міста. пишуть місцеві ЗМІ.

Зазначимо, на всіх пунктах пропуску на адмінкордоні із окупованим Кримом у громадян перевіряють температуру і проводять опитування про стан здоров'я. Особливу увагу прикордонники приділяють громадянам Китаю і країн, де офіційно зафіксовані випадки захворювання коронавірусом.

Останні новини про коронавірус:

Станом на 1 березня коронавірус підтвердили у понад 85 тисяч хворих у 53 країнах світу, майже три тисячі померли. Більшість випадків у Китаї – 7 8 тисяч , звідти і почався спалах. Від хвороби одужали близько 40 тисяч людей .

хворих у країнах світу, майже три тисячі померли. Більшість випадків у Китаї – 7 , звідти і почався спалах. Від хвороби . Протягом останніх днів коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії – там померли 29 людей. Загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 у країні становить 1049 осіб.

Загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 у країні становить 1049 осіб. ВООЗ підняла рівень загрози епідемії коронавіруса до "дуже високого". Це найвищий рівень ризику в градації Всесвітньої організації охорони здоров'я. водночас там наголошують – глобальної пандемії наразі немає.

В Україні жодного випадку COVID-19 не виявили. 28 лютого було два повідомлення про підозру на COVID-19 з Івано-Франківської та Кіровоградської областей.

Влада запевняє, що Україна до коронавірусу готова. Звітують про тисячі ліжок в інфекційних лікарнях, готовність лікарів-інфекціоністів.

До слова, у Росії заявляють, що зафіксували всього два випадки підтвердженого зараження коронавірусом. Там також вважають. що кожному, хто захворів. нема сенсу перевірятися на можливу наявність Covid-2019.